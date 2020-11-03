Хикмет Гаджиев: В Армении широко практикуется использование фосфорного оружия

БАКУ /Trend/ - В Армении широко практикуется применение фосфорного оружия. В ходе четырехдневных боев в апреле 2016 года Армения обстреляла фосфорными снарядами село Аскипара Тертерского района. Мы пригласили представителей ОБСЕ - военных атташе, и с их участием неразорвавшиеся боеприпасы были обезврежены.

Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.