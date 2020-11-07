Азербайджан близок к победе - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан близок к победе.

Об этом сегодня сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу Trend.

По его словам, азербайджанский народ, который 30 лет был лишен части своих земель, сегодня освобождает их.

"Турция гордится и радуется по мере получения хороших новостей из Азербайджана", - сказал Эрдоган.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)