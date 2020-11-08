Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры, на которых видно, как Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне.

Как передает в воскресенье Trend, в распространившихся в социальных сетях со вчерашнего дня видеозаписях видно, что армяне покидают Ханкенди и направляются в Армению.

Отметим, что ранее армянская сторона официально заявила, что Ханкенди покинуло порядка 70 процентов жителей.

Представляем вниманию эти кадры: