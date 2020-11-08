Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия переписывает историю Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Восьмое ноября 2020 года вошло в историю Азербайджана, как одна из славных и памятных дат.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шаин Исмайлов.

Он сообщил, что если восьмого мая 1992 года азербайджанский народ понес тяжелое потрясение из-за вести о потере Шуши, то восьмого ноября 2020 года мы все переполнены чувством гордости, радости по случаю освобождения от оккупации сердца Нагорного Карабаха.

"Мы вернулись в Шушу, и мы вернемся на все оккупированные земли. Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия переписывает историю нашей страны. Это история побед! Это летопись освобождения от оккупации наших земель! Это эпоха восстановления единого Азербайджана! Поздравляю, Азербайджан! Ты воссоединился со своим древним городом Шушой! Я вновь поздравляю наш народ! Да упокоит Аллах души наших шехидов. Шуша - это Азербайджан! Карабах - это Азербайджан!", - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)