Президент Ильхам Алиев: Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь

БАКУ/Trend/ - Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Будет составлен новый генеральный план. Соответствующие указания даны. Для каждого города будет составлен особый генплан. Здесь будут созданы все административные, общественные здания, школы, медучреждения. Будет создана вся инфраструктура. Построены улицы, парки, аллеи. Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь.

Граждане Азербайджана вновь будут жить, созидать, творить здесь. Но сегодняшняя история никогда не забудется. Вот эти вот разрушенные дома являются живыми свидетелями армянского зверства. В этих домах проживали граждане Азербайджана, мирные граждане. Презренный враг изгнал их с их же земель, разрушил их здания, присвоил, разграбил их имущество. Враг – вор, бесстыдный, бессовестный враг. Хочу еще раз сказать, что наша яркая Победа это не только восстановление территориальной целостности. Это борьба сил добра и зла. Злые силы потерпели поражение, а мы победили. Потому что мы строим и созидаем. Армяне же, вот, что они сделали, разрушили», - сказал Президент Ильхам Алиев.