Проармянская позиция Франции означает поддержку захватнической политики - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан прав как с юридической, так и с политической точки зрения.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что, к сожалению, некоторые государства, вместо того, чтобы поддержать правое дело Азербайджана, либо открыто поддержали Армению, либо остались в стороне.

"Оккупировав территории Азербайджана, Армения открыто продемонстрировала, что не признает международное право. Настало время остановить Армению, что и было сделано", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу подчеркнул, что проармянская позиция Франции означает поддержку захватнической политики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)