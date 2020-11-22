Ужасающая панорама Агдама - еще один пример вандализма Армении - TRT HABER

БАКУ /Trend/ - Турецкий телеканал TRT Haber снял репортаж о жуткой ситуации в Агдамском районе, освобожденном от армянской оккупации.

Как сообщает Trend, ведущий в прямом эфире рассказал зрителям об ужасном состоянии разграбленных домов, двери, окна, и стены которых были снесены. Реальная картина увиденного создаёт горькое впечатление того, что район, включая центр, был разрушен много веков назад, а не находился под оккупацией 27 лет, с начала 1990-х прошлого века. Ужасающая панорама в Агдаме - еще один пример зверства и вандализма Армении. То, что мы увидели в Агдаме является продолжением печальной ситуации, с которой мы столкнулись в Джабраиле, Физули, Зангилане и Губадлы.

Было отмечено, что подача света в Джума мечеть уже восставлена, и воинские части продолжают расчистку района от мин.

Отметим, что великолепная победа Вооруженных сил Азербайджана и капитуляция Армении находятся в центре внимания турецких СМИ.

(Редактор: Наталья Кочнева)