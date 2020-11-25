Президент Ильхам Алиев: Мы уничтожили армянский фашизм

БАКУ /Trend/ - Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«В Кельбаджарском районе есть большие лесные территории. В Кельбаджарском районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кельбаджарцев, жили там. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм», - сказал глава государства.