Если не разработать международный проект, малоимущим людям будет сложно получить вакцину - вице-премьер Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня люди во всем мире серьезно страдают от пандемии, которая не только вредит здоровью людей, но и оказывает негативное влияние на экономику и социальную жизнь стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом, выступая на 34-м заседании в формате видеоконференции Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (İCAPP), сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он отметил, что серьезные позитивные результаты могут быть достигнуты только в том случае, если вопросы по COVID-19 будут решаться на глобальном уровне.

В своем выступлении зампред ПЕА обратил внимание на вопрос доступности вакцин для всех людей.

"Известно, что 1,2 миллиарда человек в мире живут за чертой бедности. Стоимость вакцины от коронавируса оценивается в 30-50 долларов. Малоимущим сложно пройти вакцинацию по такой цене за свой счет. На вакцинацию этих людей необходимо около 30-40 миллиардов долларов. Поэтому, если на международном уровне не будет разработан проект по поставке этой вакцины, нуждающимся будет сложно ее получить. Учитывая, что значительная часть бедных проживает в азиатском регионе, ICAPP может выступить с инициативами по борьбе с пандемией COVID-19", - сказал Али Ахмедов.

В своем выступлении вице-премьер также затронул вопрос применения международного права в мире. По его словам, на протяжении почти 30 лет 20 процентов территорий Азербайджана оставались под оккупацией. "Мы 30 лет верили, что международное право будет эффективным для мирного разрешения конфликта, и поэтому ждали. Но этого не произошло. После неоднократных провокаций Армении с целью сохранения статус-кво, основанного на оккупации, Азербайджан начал военные операции для восстановления своей территориальной целостности в соответствии с международным правом. В результате наши земли были освобождены от оккупации за 44 дня. Это означает восстановление справедливости. Я считаю, что ICAPP может предпринять шаги для поддержки инициативы о необходимости более серьезного и систематического применения принципов международного права. В связи с этим я предлагаю провести в следующем году в Баку международную конференцию, которую организует партия "Ени Азербайджан", на тему "Диалог во имя мира и сотрудничества: роль политических партий", - сказал Али Ахмедов.

На мероприятии выступили и выразили свое мнение по обсуждаемым вопросам представитель Ливана Фади Фаваз, представитель Непала Сузата Корола, представитель Камбоджии Куон Судари, представитель Индии Виджай Колми и другие.

В завершение по вопросам повестки заседания были приняты соответствующие решения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)