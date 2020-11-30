Назначен начальник Главного управления полиции Гянджи
Политика 30 ноября 2020 17:35 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Главного управления полиции Гянджи.
Как сообщает в понедельник Trend, на должность начальника ГУП Гянджи назначен генерал-майор полиции Теймур Гаджиев.
Отметим, что ранее Теймур Гаджиев занимал должность замначальника по оперативным делам в Главном управлении полиции города Баку.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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