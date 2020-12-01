Президент Ильхам Алиев: Армения не хотела возвращать нам ни сантиметра земли

БАКУ /Trend/ - Конечно, мы еще раз видим, и, находясь на освобожденных от оккупации землях, я вновь увидел, что они не хотели возвращать нам ни сантиметра земли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Иначе они не строили бы эти укрепления. Они хотели сохранить эти земли за собой навечно. Поэтому они и стряпали те фальшивые карты. Поэтому они давали нашим городам свои названия. Поэтому они привозили из-за рубежа армян и размещали их там. Они совершали военные преступления и ответят за все преступления. Работы уже перешли в практическую фазу. В скором времени начнется процесс оценки, будет подсчитан нанесенный ущерб. Уже предпринимаются шаги в правовой плоскости. Я уже могу сказать об этом азербайджанскому народу. Пока не хочу раскрывать детали. Но это уже не намерение, а практические шаги. Мы и впредь будем их разоблачать», - сказал глава государства.