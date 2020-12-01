Я видел своими глазами блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по укреплению взаимопонимания между культурами - Игумен Алексий в интервью "Независимой газете"

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является послом доброй воли ЮНЕСКО. На средства Фонда Гейдара Алиева были отреставрированы древнейшие христианские катакомбы святых Марцеллина и Петра в Риме, продолжаются работы по реставрации древних христианских саркофагов комплекса базилики святого Себастьяна. Блестящие результаты этой работы я видел своими глазами!

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью российской "Независимой газете" Игумен Алексий (Никоноров), настоятель Свято-Николаевского православного прихода в г. Мерано, автор диссертации на тему "Христианство в Кавказской Албании", защищенной в Московской духовной академии в 2004 году.

Священнослужитель напомнил об эпизоде, когда итальянские журналисты спросили у Мехрибан Алиевой о том, почему фонд из Азербайджана - государства мусульманского - финансирует реставрационные работы христианского наследия.

"Мехрибан Алиева, в частности, отметила: "Азербайджан является страной на рубеже Европы и Азии, Востока и Запада, и это географическое положение повлияло на глубокое разнообразие, которое характеризует нашу страну. Дружба и братство всегда сопровождали населяющие ее народы, и наше великое богатство заключается также в присутствии многих религиозных конфессий", - рассказал Алексий.

Если есть те, кто сомневается в намерениях и способности Азербайджана позаботиться о культурном наследии Карабаха, пусть приедут в Азербайджан, посетят города и села этой страны - и тогда все недоумения отпадут сами собой, добавил священнослужитель.