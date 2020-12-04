Президент Ильхам Алиев: До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии Генассамблеи ООН

БАКУ/Trend/ - До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

«Около месяца соблюдается прекращение огня. Посредством Совместного мониторингового центра по наблюдению за прекращением огня Турция и Россия играют важную роль в обеспечении прекращения огня.

Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разрешен военно-политическим путем. Из-за игнорирования международного права выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным. В результате государство-агрессор было вынуждено заключить мир.

Это был не единственный пример деструктивного подхода Армении. Армения выступила против инициативы Генеральной Ассамблеи ООН о проведении специальной сессии, посвященной борьбе с пандемией COVID-19. До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии. Единственной причиной протеста Армении против этой инициативы было выдвижение ее со стороны Азербайджана», - сказал глава государства.