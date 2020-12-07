Президент Ильхам Алиев: Удар баллистическими ракетами со стороны Армении был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане

БАКУ/Trend/ - Удар баллистическими ракетами со стороны Армении был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«Я также хочу выразить вам признательность за то, что вы посетили и Гянджу, и Агдам, увидели военные преступления, совершенные армянским государством. Военные преступления, совершенные Арменией, налицо. Терпя поражение на поле боя, Армения подвергала обстрелу гражданских лиц. Она обстреляла Гянджу с территории Армении баллистическими ракетами. Это – военное преступление, за которое руководству Армении придется ответить. Во время войны погибли 94 и ранены более 400 гражданских лиц. Этот удар баллистическими ракетами был неслучаен, он был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане, чтобы жертв было больше. Вы увидели и город Агдам. Точнее, от города уже ничего не осталось, все здания там разрушены. Это – преступление, показывающее уродливое лицо армянского фашизма. Они считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись. С боями изгнали их с наших земель. Они встали на колени перед нами», - отметил Президент Ильхам Алиев.