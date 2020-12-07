Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии Этторе Розато.
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