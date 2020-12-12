Будущие поколения должны знать, за счет чего была достигнута Победа Азербайджана - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Во всех выступлениях великого лидера Гейдара Алиева звучал наказ защищать независимость Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Он отметил, что победа ВС страны под руководством Верховного главнокомандующего еще раз показывает, что, как и подчеркивал великий лидер, независимость Азербайджана вечна и необратима.

"Мы всегда должны быть благодарны великому лидеру Гейдару Алиеву. Политика, основы которой он заложил, продолжается и сегодня. Будущие поколения, народ Азербайджана и спустя тысячелетия не должны забывать эту историю. Они должны знать, за счет чего была достигнута эта победа. Она была завоевана за счет долгосрочной стратегии, экономики, военной мощи и мудрой политики Азербайджана. Да упокоит Всевышний душу великого лидера Гейдара Алиева", - сказал Гейдаров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)