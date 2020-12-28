Армения не наказывает совершивших военные преступления - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ и на страницах в социальных сетях распространились многочисленные видеозаписи, на которых, предположительно, азербайджанские и армянские военнослужащие совершают надругательства над телами погибших в ходе боевых действий военных и мирных жителей, также демонстрирующие бесчеловечное обращение в отношении взятых в плен военных и гражданских лиц.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в ходе анализа, проведенного Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой Азербайджана, за исключением фейковых, по каждой из видеозаписей, вызывающих серьезные подозрения в связи с подлинностью отраженных действий, в том числе убийства попавших в плен лиц путем обезглавливания, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Несмотря на то, что Генеральная прокуратура Азербайджана дважды официально распространяла информацию о возбуждении уголовных дел по вышеприведенным фактам, продолжению оперативно-следственных мероприятий по привлечению виновных к ответственности и установлению других провинившихся лиц, противоположная сторона не выступила с каким-либо заявлением по этому поводу. Это показывает, что такие преступления не расследуются правоохранительными органами Армении и руководство этой страны не намерено и в дальнейшем проявлять политическую волю и предпринять какие-либо шаги в направлении наказания совершивших преступления лиц.

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к международным организациям, чтобы правоохранительные органы Армении приняли меры в связи с видеороликами, демонстрирующими надругательства над телами азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, а также бесчеловечное обращение с взятыми в плен азербайджанскими военнослужащими, фактами убийства и нанесения ранений мирным гражданам Азербайджана, а также выполнили свои международные обязательства, проведя открытое и справедливое расследование по совершенным преступлениям.

В настоящее время по всем уголовным делам в связи с противоправными действиями против азербайджанских военнослужащих, убийством 101 и нанесением повреждений 423 азербайджанским гражданским лицам, органы прокуратуры Азербайджана продолжают необходимые интенсивные следственные мероприятия.

Наладив свою работу в прозрачной и открытой форме в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что для выявления и преследования виновных в рамках существующего правового механизма и норм международного права и в дальнейшем будет обеспечено принятие всех необходимых мер, общественности будет предоставляться подробная информация.

Генеральная прокуратура Азербайджана считает, что правоохранительные органы Армении, в соответствии с требованиями норм международного права, должны провести расследования в связи с преступлениями, совершенными военнослужащими этой страны, и обеспечить предоставление мировой общественности подробной информации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)