Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Азербайджанского технического университета
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского технического университета по случаю 70-летнего юбилея университета.
Согласно распоряжению, орденом "Шохрат" награжден Керимов Савалан Ханлар оглу; орденом "Эмек" третьей степени - Гусейнов Габиль Исмихан оглу, Махмудов Мудафиа Джамиль оглу; орденом "Терегги" - Челеби Ифтихар Гурбанали оглу, Дашдемиров Фуад Самид оглу, Гасанли Рамиз Камандар оглу, Мамедова Зохра Гусейн гызы, Рзаев Эльчин Давид оглу.
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