БАКУ/Trend/ - Как больно, как тяжко, Эльхан, дорогой!

Мы работали с тобой вместе столько лет рядом, в соседних кабинетах! Пожалуй, единственный азербайджанец, командированный и два года проработавший в соседней стране, изучивший досконально морально-психологические особенности ее граждан, затем, вернувшись в Баку, столько лет проработавший в разведке, на дипломатической службе, в экспертном сообществе.

Профессиональный аналитик, грамотнейший специалист, и при всем при этом добрейший, внимательный, отзывчивый человек... С первых дней конфликта на фронте, в разведывательно-диверсионной группе... Как же так, Риад Ахмедов, Алик Рагимов, теперь ты...

Мало кто знает, сколько ты сделал для восстановления нашего албанского наследия. Община в селе Нидж должна с благодарностью вспоминать проделанную тобой работу, ты фактически уберег ее в годы лихолетия. Теперь мы осознаем плоды твоих трудов...

Это твоя заслуга в том, что в Азербайджане узнали, а в Нидерландах назвали улицу именем Национального героя Голландии Мамеда Мамедова...

По твоим материалам узнали и о Мамедгусейне Асадове - разведчике, сыгравшем неоценимую роль в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время переговоров в Тегеране в 1943 году...

Это лишь эпизоды в твоей жизни, лишь малая толика того, что ты сделал для нашего Азербайджана. Ведь на твоем примере можно демонстрировать, что значит азербайджанская разведка и ее роль в становлении и укреплении нашего государства...

И при всем этом твоя скромность. Мы с тобой буквально месяц назад были в Нидже и общались с местной общиной, всего пару недель назад мы говорили с тобой по телефону, ты был такой жизнерадостный, такой общительный, полон творческих планов.

Какая у тебя была пленительная, располагающая к себе улыбка, ты излучал доброту и надежность. Везде ты успевал, всегда в гуще событий, всегда в людском потоке...

Не уберег ты себя. Как больно, как тяжко, Эльхан, дорогой...

Акиф Гасанов