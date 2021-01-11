Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 11 января 2021 22:35 (UTC+04:00)
Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 11 января состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Trend, приветствуя Президента Ильхама Алиева, Президент Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз приветствую Вас в Москве и еще раз хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли предложение, приехали в столицу России.

Естественно самым важным событием прошлого года является тяжелая ситуация и тяжелое ее течение в Нагорном Карабахе. Но я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие. И, как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется. А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, на мой взгляд, это чрезвычайно важно.

Но вне контекста событий, связанных с нагорно-карабахским урегулированием, у нас существует и двусторонняя повестка. И в этой связи хотел бы отметить еще раз и выразить слова благодарности за совместную работу, которая связана с тем, как мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это было очень ярким событием для всех наших стран, для всех стран на постсоветском пространстве, потому что все мы принимали участие в борьбе за свободу, независимость тогда нашей общей Родины.

Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно. Это касается прежде всего экономической составляющей. У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по этому направлению - по направлению экономики.

Я очень рассчитываю на то, что работа в целом по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, как я уже только что сказал, и нашим двусторонним отношениям. Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере.

Еще раз хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сегодня в Москве.

Х Х Х

Презижент Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.

Всегда приятно находиться в столице России, и я хотел бы еще раз выразить благодарность за приглашение, а также за инициативу проведения трехсторонней встречи. Она оказалась очень полезной и, считаю, плодотворной, потому что по итогам встречи мы вышли на подписание заявления.

Это уже второе заявление, которое подписано спустя два месяца после окончания войны и которое по существу подводит черту под тем, что происходило в прошлом году. Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе, разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть, это заявление открывает огромные перспективы.

Уверен, что рабочая группа, которая сегодня нами создана, будет эффективно работать, докладывать нам периодически о реализации проектов. Там не один проект - несколько. Уверен, что все они будут реализованы.

Хотел бы выразить Вам еще раз благодарность за личное участие в остановке военных действий и подписании Заявления от 9 ноября. Считаю, что Вы как лидер России, как сосед и Армении, и Азербайджана вновь продемонстрировали волю, решимость, мудрость. И сегодняшняя встреча по Вашей инициативе еще раз говорит о том, какое большое внимание Вы уделяете этому вопросу. Естественно, это нас очень радует, потому что от урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, который уже остался в истории, во многом будет зависеть позитивная динамика развития ситуации во всем регионе. Открываются совершенно новые перспективы, которые мы даже, может быть, раньше не могли представить.

Что касается двусторонних отношений, несмотря на тяжелый год, связанный с пандемией, у нас все-таки спад товарооборота не очень значительный. Уверен, что в этом году мы это все компенсируем. И очень большая, обширная повестка дня, и в том числе в экономической сфере. В политической сфере давно уже Азербайджан и Россия - стратегические партнеры, и активное участие России в прекращении войны, а также в миротворческой миссии говорит именно о том, что это отношения стратегического партнерства, долгосрочные, которые имеют очень хорошую динамику.

Вы отметили гуманитарное сотрудничество между нашими странами. Оно всегда отличалось большой искренностью, эффективностью и также нацеленностью на конкретный результат. И по всем другим сферам мы настроены на очень эффективное сотрудничество в этом году и в последующие годы.

Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась. Я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии Заявления от 9 ноября, с тем чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении.

Еще раз спасибо за приглашение и за эту инициативу.

Владимир Путин: Благодарю Вас.

Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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