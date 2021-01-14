Отчет технической миссии ИСЕСКО будет справедливым - генеральный директор

БАКУ /Trend/ - Отчет, который будет подготовлен технической миссией ИСЕСКО, будет очень справедливым.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль- Малик, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Азербайджан посетит техническая миссия ИСЕСКО, которая и подготовит отчет о ситуации на освобожденных от оккупации территориях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)