Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу, сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Специальные представители Действующего председателя (ДП) назначаются для оказания помощи ДП в ее работе по урегулированию кризисов и конфликтов в регионе ОБСЕ и для обеспечения лучшей координации усилий государств-участников в конкретных областях.

Многие из бывших представителей Албанского председателя продолжат свою работу в 2021 году. Среди вновь назначенных представителей шведского действующего председателя - посол Кент Херстедт в качестве специального посланника Действующего председателя; Розалин Марбина, специальный представитель по делам молодежи и безопасности; Лилиана Палихович, специальный представитель по гендерным вопросам; Профессор Анита Рамасастри, специальный представитель по борьбе с коррупцией, и посол Анника Содер, специальный представитель по Южному Кавказу.

(Редактор: Наталья Кочнева)