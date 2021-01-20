Следы палача Степана Шаумяна во Франции - французская пресса

БАКУ/Trend/ - Во французской онлайн-газете lagazetteaz.fr опубликована статья под названием «Следы палача-большевика Шаумяна в демократической Франции», где разоблачаются кровавые деяния большевика Степана Шаумяна, в честь которого собираются назвать улицу во Франции.

Как сообщает Trend, в статье говорится:

«Одну из улиц французского города Валанс над давлением армянского лобби планируют назвать Степанакертом. Необходимо отметить, что город Ханкенди переименован в город Степанакерт еще советскими властями в честь большевика-ленинца Степана Шаумяна, руки которого по локоть в крови народа.

Шаумян был истинным большевиком, а большевизм изначально выступал как сторонник применения суровых террористических методов политической борьбы.

Шаумян был одним из ярых приспешников большевизма, для таких как он личность Ленина была выше всех морально-нравственных качеств. Основным постулатом большевизма считается, что вместо презумпции невиновности - презумпция виновности. Ибо "кто не с нами, тот против нас". Люди с первого дня гражданской войны в СССР, развязанной Лениным, стали жить в условиях тиранической, уголовной анархии.

Большевики устроили геноцид народов, проживающих в СССР, принесли страдания и насилие миллионам людей. Крайне жесткие меры по удержанию власти, когда подавлялась любая свобода слова и передвижения, когда личная жизнь и волеизъявления были взяты в железные оковы, когда беззаконие и издевательства над людьми были введены в ранг государственной политики. Массовые политические репрессии, аресты и расстрелы, трагические насильственные депортации народов, миллионы людей были уничтожены в тюрьмах и лагерях от пыток, голода и жестокого обращения, сломлены человеческие судьбы, которые хотели только свободно жить, развиваться, учиться и творить. Обо всех этих ужасах большевизма рассказано множество трагических до глубины души историй - жертв советского режима, написаны книги, сняты фильмы, поставлены памятники жертвам большевистских репрессий, всегда вызывающие большой резонанс в Европе и мире.

Именно большевизм был первым врагом демократических ценностей, историей которого так гордится Франция. Очень странно, что Франция, которая в свое время приняла тысячи эмигрантов и политических диссидентов, бежавших от Советской власти и большевизма, и фактически спасла множество жизней от кровавой расправы, хочет принять такое решение.

Поэтому Франция должна задуматься, прежде чем увековечивать у себя в стране имена людей, запятнанные в крови народов.»