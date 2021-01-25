В международные организации направлен отчет в связи с бесчеловечным обращением армянской стороны с азербайджанскими пленными

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила соответствующим международным организациям отчет об обращении с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана, захваченными Арменией в ходе второй Карабахской войны, а также гражданскими лицами Азербайджана, находящимися в заложниках в Армении с 2014 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Как известно, с 14 декабря прошлого года между Арменией и Азербайджаном начат процесс обмена военнопленными и заложниками.

В ходе личных бесед омбудсмена с возвращенными военнопленными и заложниками были выявлены случаи бесчеловечного обращения с ними в Армении, в том числе пыток. При подготовке упомянутого отчета использовались показания пленных и заложников, а также материалы, распространенные в социальных сетях, и другие материалы.

В отчете приводятся доказательства пыток и другого жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения армянской стороны с азербайджанскими пленными и заложниками.

Было отмечено, что омбудсмен провела мониторинг также обращения с армянскими военнопленными в Азербайджане и обеспечением их прав.

В заключительной части отчета содержится призыв к международным организациям с требованием привлечь военно-политическое руководство Армении к ответственности за преступления, совершенные с грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности, положений Женевских конвенций.

Также нужно отметить, что с 27 сентября 2020 года омбудсмен Азербайджана направила в международные организации в общей сложности 8 отчетов, 8 заявлений и 14 обращений, в том числе и видеообращений, в связи с таками Армении на мирных жителей и гражданские объекты в Азербайджане.

(Текст: Кямаля Сеидова)