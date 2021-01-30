Группа сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджана награждена орденами и медалями - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Государственного таможенного комитета награждены орденами "За службу Отечеству" третьей степени и медалью "За отличие на государственной службе" за плодотворную деятельность в таможенных органах Азербайджана.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке