В Азербайджане установлены новые льготы для семей шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане была внесена поправка в законодательство с целью создания новых возможностей для членов семей шехидов.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждалась поправка в закон "О занятости", сообщает Trend.

Согласно поправке, к лицам, которые нуждаются в социальной защите или затрудняются устроиться на работу, отнесены и члены семей шехидов. Отныне при профподготовке, самозанятости безработных лиц и организации социальных работ будет отдаваться предпочтение членам семей шехидов, как и другим уязвимым группам.

Наряду с этим, к членам семей шехидов будет относиться и 5%-ая квота по внеочередному взятию на работу, как группы, нуждающейся в социальной защите.

Применением этой поправки государство нацелено на дальнейшее улучшение социального обеспечения семей шехидов.

После голосования поправки в закон были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)