Президент Ильхам Алиев: Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно

БАКУ/Trend/ - Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«К сожалению, в последние дни и после войны на освобожденных землях происходят несчастные случаи. Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно. С одной стороны, я понимаю эти действия людей, они годами жили с тоской по родине, все бывшие вынужденные переселенцы хотят как можно скорее вернуться на родную землю, в родные села. Но я прошу подождать. Пусть подождут некоторое время, чтобы работы по разминированию завершились, потому что это большая угроза как для людей, так и для автомобилей. После войны произошло несколько таких несчастных случаев, погибли, получили ранения люди. В то же время сотрудникам, стоящим на постах, также следует серьезнее организовать работу по контролю, чтобы положить конец незаконному, несанкционированному посещению освобожденных земель», - сказал глава государства.