Представители медиа посетили воинские части ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся визит представителей СМИ в воинские части ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита представители медиа, ознакомившись с современными артиллерийскими установками и встретившись с личным составом, понаблюдали за выполнением практических задач.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)