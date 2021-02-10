В ходе учений "Зима-2021" в Карсе пройдет "День наблюдателя" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместных турецко-азербайджанских тактических учений "Зима-2021", которые продолжаются в турецкой провинции Карс, пройдет "День наблюдателя".

Об этом сообщается на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает в среду Trend.

Как отмечается, представители медиа, которые будут наблюдать за учениями, отправились самолетом ВВС Турции из Анкары в Карс.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)