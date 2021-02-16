В Баку пройдет 9-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - 18 февраля 2021 года планируется официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а 19 февраля - главы МИД Грузии Давида Залкалиани.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, 19 февраля с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, вице-премьера - министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу планируется проведение девятой трехсторонней встречи.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)