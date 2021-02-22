Состоялось очередное заседание с участием руководителей Рабочих групп Межуправленческого центра при Координационном штабе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание с участием руководителей соответствующих Рабочих групп Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Trend

На заседании было отмечено, что работы по восстановлению и реконструкции, осуществляемые на освобожденных территориях, находятся в центре внимания Президента Азербайджана.

Было подчеркнуто, что осуществляемые работы проводятся в соответствии с приоритетами стратегического развития государства и с учетом создания необходимых жилищных условий для граждан, которые вернутся в родные края.

На заседании была предоставлена подробная информация о мероприятиях, проведенных полномочными лицами соответствующих государственных структур, ответственных за работы по военно-политическим, юридическим, социально-экономическим, градостроительным, энергетическим, гуманитарным вопросам, разминированию и международному сотрудничеству на освобожденных территориях.

Были рассмотрены результаты осуществленных и выполняемых работ, проведен обмен мнениями по неотложному и долгосрочному планированию, по применению существующих передовых методов в этих процессах, обсуждены предстоящие задачи на основании предложений надлежащих государственных структур.

Напомним, что Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, руководит глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)