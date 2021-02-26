Вопрос, связанный с военнопленными, находится в центре внимания - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с военнопленными, находится в центре внимания.

Об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что проводятся переговоры с надлежащими структурами: "Работа в этом направлении продолжается. В сжатые сроки она будет завершена".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)