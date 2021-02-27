Президент Ильхам Алиев: В своих выступлениях указал адрес статуса. Где статус, все знают (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В своих выступлениях указал адрес статуса. Не хочу больше возвращаться к этому вопросу. Где статус, все знают.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ.

«Что касается статуса, то я в своих выступлениях указал адрес статуса. Не хочу больше возвращаться к этому вопросу. Где статус, все знают. Считаю, что чем реже будет упоминаться этот вопрос, тем лучше будет для Армения и армянского народа. Потому что Армении и армянскому народу не надо давать ложных обещаний. Одной из причин, по которой они оказались сейчас в таком положении, было именно это – мифы, притязания,необоснованные желания. Свою роль в том, что армянский народ оказался в таком жалком положении, сыграли и политики некоторых зарубежных стран, которые поддерживали эти стремления. Поэтому вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня. Нагорный Карабах - исконно азербайджанская земля. Фактически мы сегодня вообще не должны употреблять выражение «Нагорный Карабах». Карабах с его равнинной и нагорной частью - неотъемлемая часть Азербайджана. На одной его части живет армянский народ. Мы не возражаем против этого. Несмотря на то, что армянское население было переселено туда в XIX веке. Мы не возражаем. В других наших местах также живут армяне и никаких проблем нет. Поэтому в связи со статусом считаю, что если кто-то сегодня поднимает этот вопрос, то он служит не миру, а больше противостоянию. У нас есть ясное представление о дальнейшем сосуществовании азербайджанского и армянского народов. Я говорил об этом и в период войны, неоднократно», - сказал Президент Ильхам Алиев.