В мечетях Европы вознесли молитвы в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мире продолжаются мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, соотечественники, придя в мечети в Гельзенкирхене, Кельне, Берлине и других городах Германии, почтили память жертв Ходжалы.

Была представлена информация о Ходжалинском геноциде, осуждены и названы преступлением против человечности зверства, совершенные против мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 года.

Соотечественники почтили память жертв геноцида минутой молчания, вознесли молитвы за упокой их душ.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, и об их судьбе ничего не известно.

(Текст: Кямаля Сеидова)