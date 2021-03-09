Мы очень рады Вашей большой Победе - Акиф Чагатай Кылыч

БАКУ/Trend/ - Как члены комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции, мы очень рады Вашей большой Победе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Уважаемый господин Президент, прежде всего, я тоже хочу передать Вам приветствия и почтение нашего уважаемого Президента. Председатель нашего Собрания также передает Вам свои приветствия и почтение. Конечно, как члены комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции, мы очень рады Вашей большой Победе, в то же время пожелали навестить Вас, чтобы еще раз продемонстрировать наше единство. Выражаем Вам признательность за то, что приняли нас.

Господин Президент, мы находимся здесь как представители четырех политических партий, поддержавших Ваш успех, Ваше лидерство и борьбу, явившуюся, как Вы сказали, поворотной точкой в истории региона, Вам известно, что Великое национальное собрание Турции приняло заявление об этом»,- сказал он.