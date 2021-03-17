Награждены сотрудники Азербайджанского государственного русского драматического театра
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждаются нижеприведенные сотрудники театра:
орденом "Эмек" 3-й степени
Балиева Наталья Геннадьевна
Амирбекова Рита Джамиль гызы
медалью "Терегги"
Лерман Виктория Анатольевна
Рудычев Николай Николаевич
Сапрыкина Людмила Геннадьевна
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