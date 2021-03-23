Президент Ильхам Алиев подарил Карабаху праздник Новруз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государство и народ представляют собой единое целое.

Президент Азербайджана во всех своих выступлениях выражал уверенность в том, что Карабах будет освобожден, и теперь он свободен. Карабах – это Азербайджан!

Азербайджанский народ никогда не терял веру в освобождение Карабаха, мы жили этой идеей, каждую памятную дату мы лелеяли мечту провести очередной праздник в Шуше, Карабахе.

Сегодня эта мечта уже сбылась. Авторы этой реальности – Верховный главнокомандующий, мощная армия, сплоченный народ.

В течение последних 17 лет в Азербайджане проводилась кропотливая работа, чтобы шаг за шагом приблизить этот момент, и долгожданный день победы наступил – оккупированные земли были освобождены. Теперь важнейший вопрос заключается в восстановлении этих территорий.

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Наша страна в условиях оккупации 20 процентов территорий, наличия миллиона беженцев и вынужденных переселенцев смогла освободить свои земли. Отныне Азербайджан, который преподал миру урок военного мастерства, невозможно будет остановить – он продолжает демонстрировать новую модель управления. Сегодня мощнейшие армии западных стран изучают Шушинскую операцию Вооруженных сил Азербайджана.

«Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа. Мы не смирились с поражением в первой Карабахской войне. Мы даже не наказали по заслугам совершивших это предательство презренных лидеров тандема НФА-Мусават. Хотя они заслуживают любого наказания. Мы не смирились с этой ситуацией, и я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением».

Как и отметил Президент Ильхам Алиев, мы не смирились с этой ситуацией. Народ, Президент, Армия Азербайджана объединились в кулак и освободили свои исконные земли.

Стоит отметить еще один важный фактор, упомянутый главой государства во время праздничного обращения к народу из Шуши, с Джыдыр дюзю. Этот фактор связан с молодежью.

«Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, духовной сфере, в области воспитания молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение, ценой своей жизни и крови освободившее нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь, мы обязаны им, всему азербайджанскому народу».

Для этого во время различных выступлений Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал важность воспитания подрастающего поколения.

Целенаправленная государственная политика, даже, можно сказать, политика Президента, проводимая в направлении просвещения азербайджанской молодежи, сегодня принесла свои плоды.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)