Карабах превратится в райский уголок - большой созидательный план Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На совещании по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев обозначил задачи и сообщил о планах на 2021 год.

В первую очередь следует отметить, что 2020 год стал для Азербайджана годом Победы. Наконец был положен конец 30-летней тоске по родным землям. Задача первостепенной важности заключалась в освобождении оккупированных территорий. Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего выполнила это в ходе успешной контрнаступательной операцией.

Как сообщает в субботу Trend, основной задачей, которую предстоит решить в 2021 году, как и отметил глава государства, является восстановлении освобожденных территорий.

Война закончилась. Теперь начинается эпоха созидания

Несомненно, одним из основных препятствий для начала работ на освобожденных территориях является их минирование Арменией. Принимаются меры для ускоренного разминирования освобожденных районов. По поручению Президента Ильхама Алиева Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) будет реорганизовано в ближайшие дни.

После полного разминирования можно будет начинать восстановительные работы. Первоначальный вопрос до начала восстановительных работ заключается в подсчете нанесенного ущерба.

Параллельно с этим процессом на этих территориях будет проведено документирование с использованием дронов, если можно так сказать, паспортизация. После этого будет оценен нанесенный имуществу ущерб.

Помимо нанесенного ущерба будет подсчитан утраченный доход, то есть доход, который Азербайджан мог бы получить с этих предприятий за эти 30 лет.

Мы сами должны определить будущий вид освобожденных городов

В каждом городе определенная часть, квартал останется в разрушенном состоянии как музей армянской оккупации под открытым небом. Во всех освобожденных городах будут созданы подобные музеи, где будет отражена общая картина оккупационной политики Армении.

Родным, близким наших героических военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, будет предоставлено жилье

Согласно поручению главы государства, дома и квартиры, предусмотренные для предоставления вынужденным переселенцам в Баку, Гяндже, Сумгайыте и других городах, будут переданы семьям шехидов.

Отметим, что в рамках выполнения этого поручения 4700 квартир выделены для предоставления семьям шехидов. Так, эти квартиры уже сняты с баланса Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. Эти поселки и жилые комплексы, построенные на территориях Баку, Сумагйыта, Абшерона, Самуха и Лянкярана, полностью готовы к сдаче в эксплуатацию.

Развитие сельского хозяйства на освобожденных территориях

Всем известно, насколько земля Карабаха подходит под сельскохозяйственные нужды. За счет этих плодородных земель экспортный потенциал Азербайджана увеличится. Глава государства также дал соответствующие поручения по поиску новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

Карабах станет образцом для всего мира как зеленая энергетическая зона

На гидроузлах Худаферин и Гыз галасы будут построены гидроэлектростанции. На повестке дня стоит вопрос создания гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. В Карабахе предусмотрено строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. На освобожденных землях будет создана энергетическая система, отвечающая самым современным стандартам.

В Карабах прокладываются дороги

По поручению Президента Ильхама Алиева строится дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша, кроме того, будет проложена дорога от Горадиза до Зангилана, оттуда в Губадлы, а затем – в Лачинский район. Таким образом, будет создана дорожно-транспортная инфраструктура в Лачинский и Кельбаджарский районы с обеих сторон – как с севера, так и с юга.

Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт, а также в ближайшее время будет начато строительство международного аэропорта в Физули. Два международных аэропорта будут способствовать восстановлению карабахской зоны, транспортировке грузов и развитию туризма.

После железной дороги Горадиз-Физули, будет построена железная дорога Физули-Шуша. В то же время будет заново построена железная дорога Горадиз-Агбенд. Отметим, что эта магистраль имеет особое значение для открытия Нахчыванского коридора.

Карабах станет одной из основных туристических зон Азербайджана

В ближайшем будущем будут разработаны туристические маршруты. На международных выставках туризма будут демонстрироваться туристический потенциал, туристические маршруты, исторические памятники Карабаха. После завершения восстановительных работ Карабах станет одним из излюбленных мест туристов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)