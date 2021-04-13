Президент Ильхам Алиев: Режим в Армении не хотел, чтобы иностранцы видели развалины и их ненависть к азербайджанцам

Политика 13 апреля 2021 12:03 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Режим в Армении не хотел, чтобы иностранцы видели развалины и их ненависть к азербайджанцам

БАКУ /Trend/ - Режим в Армении не хотел, чтобы иностранцы видели развалины и их ненависть к азербайджанцам. Потому что эти разрушения и развалины были произведены после Первой Карабахской войны. Потому что невозможно во время войны разрушить населенные пункты. Они сделали это преднамеренно, чтобы стереть из нашей памяти наследие азербайджанской культуры, эти территории, изменить их происхождение.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Президент сказал, что теперь мы возвращаемся на эти территории, мы воочию видим последствия оккупации армянских войск, их действий против наших исторических земель и религиозных памятников.

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