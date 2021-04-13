Президент Ильхам Алиев: Сооружая гигантские укрепления, оборонительные линии, армяне хотели навсегда оставить эти территории под оккупацией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию. Как я всегда отмечал на встречах с бывшими коллегами, послами Минской группы, мы всегда были заинтересованы в поиске путей решения конфликта. Потому что мы сторона, страдающая от конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

"Я чувствовал, что Армения не желает решения конфликта. Они говорят, что, якобы, хотят этого. Однако увиденное нами после освобождения этих территорий свидетельствует о том, что они делали все возможное, чтобы конфликт не был решен. Нам стало ясно, что сооружая гигантские укрепления, оборонительные линии, расходуя на это миллионы долларов, они хотели навсегда оставить эти территории под оккупацией", - подчеркнул глава государства.