Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия

Политика 14 апреля 2021 03:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает Trend.

«Безусловно, прогнозировать, какими будут взаимосвязи азербайджанцев и армян в будущем, сложно. Считаю, что это в значительной степени будет зависеть от воли и политической мудрости политиков. Потому что считаю, что для налаживания мостов есть необходимость в том, чтобы мы были более активными здесь и в Иреване. Конечно, если Армения хочет этого. Мы не знаем их намерений. Они никогда подробно не говорили об этом. Я неоднократно публично заявлял, что мы считаем страницу конфликта закрытой. Мы даже можем говорить о возможном мирном соглашении с Арменией, и я неоднократно говорил об этом. Вот наши планы. Однако мы не получали таких посылов от Армении. Премьер-министр Армении молчит, министр иностранных дел Армении очень агрессивен. Сегодня Армения не в том состоянии, чтобы позволить себе быть агрессивной по отношению к Азербайджану. Они должны помнить о том, что произошло во время войны. В настоящее время армянская оппозиция фактически находится в истерике, и азербайджанофобия, туркофобия превратилась в их основной, - это всегда было очень важным, - но сегодня, как мне кажется, единственный фактор. Я уверен, что они будут строить свои избирательные кампании на чувствах азербайджанофобии, туркофобии, реваншизма. Поэтому мы не можем строить это взаимодействие в одностороннем порядке. Наша позиция ясна. Мы готовы к этому. Это будет нелегко. Бывшие беженцы, вернувшись в Агдам и на другие территории, увидят, что сотворили армяне с их землей, могилами близких, религиозными памятниками. Что они будут чувствовать? Я не могу прогнозировать. Те же чувства я испытывал, приближаясь во время войны к линии соприкосновения, видя Агдам лишь в бинокль и побывав на всех оккупированных территориях. Да, я - Президент и должен вести себя в соответствии со своими обязанностями. Однако все мы люди, у нас есть чувства. Мы можем скрывать, контролировать их, но порой это бывает очень сложно. Поэтому я не могу прогнозировать, напротив, могу прогнозировать чувства бывших азербайджанских беженцев. Однако как Президент, человек, смотрящий в будущее, мы сделаем все возможное для налаживания этих связей, если Армения подаст нам положительные знаки. Все, что мы сделали в одностороннем порядке, - я уже отметил это, - являются отчетливым показателем этого. Поверьте, что мы могли бы не позволить всего этого, и никто не мог бы нас заставить. Мы сделали это сознательно. Это во-первых.

Что касается второго вопроса, мы видим в армянском истеблишменте некоторые признаки и слабые идеи, связанные с пересмотром политики в отношении Турции. Неоднократно говоря об этом во время конфликта, я даже отмечал, что совершенно неприемлемо и странно, что такая маленькая, бедная и слабая страна, как Армения, выдвигает территориальные претензии к такой большой и сильной стране, как Турция. Они были настолько подчинены своим идеологическим догмам и настолько туркофобия стала государственной политикой, что они даже потеряли чувство реальности. Насколько мне известно, правительство Турции планирует свои шаги очень конструктивно. Однако, конечно, они должны получить адекватный ответ. Что, в первую очередь, должна сделать Армения? Отказаться от территориальных претензий к Турции, заново переписать свою конституцию. Им необходимо принять новую конституцию. Они планируют это, однако для политической повестки дня правительства. Правительство хочет укрепить свои политические позиции. Однако считаю, что могу дать им хороший совет. Пусть исключат из своей конституции территориальные претензии к Турции. Я не знаю, в конституции какой страны есть территориальные претензии к другой стране. Считаю, что это редкий случай, и каждый должен понять, что на протяжении истории было много войн, и их фальшивая история, связанная с геноцидом, не имеет никакой связи с реальностью. Это была война, сложилась такая ситуация, что люди сражались друг с другом, страны воевали друг с другом, однако затем наступило примирение. Кстати, в тот период Армения имела трудности не только с Османской империей, но и с другими соседями. Почему они избрали для своих несправедливых нападок только Турцию? Правительство Турции неоднократно открыто предлагало создать совместные группы историков для беспристрастного, объективного рассмотрения данных вопросов. Но они отказались. Почему? Потому что нуждаются в этой фальшивой истории для получения политических дивидендов. Они использовали эту фальшивую историю для того, чтобы получить защиту, определенную помощь от некоторых стран. Таким образом, это – моя позиция. Что еще могу добавить. Конечно, я не могу говорить от имени Турции, однако то, что могу сказать, не является секретом. Как вам известно, сегодня мы обсуждаем открытие коммуникаций, в частности, Зангезурского коридора. И Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия. Несмотря на то, что Турция не принимает участия в трехсторонней рабочей группе на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России, она информируется нами в связи с обсуждениями, и если Армения хочет положить конец трудностям, связанным с коммуникациями, получить те или иные возможности, чтобы стать транзитной страной, то обеспечить их этим может только Турция. Насколько мне известно, правительство Турции готово. Таким образом, мяч на стороне Армении. Они нуждаются в хороших врачах. Я неоднократно говорил, что они отравлены. Этот яд исходит в основном от их диаспоры, живущей в свое удовольствие в очень спокойных и прекрасных местах на юге Франции, в Калифорнии, Краснодарском крае, некоторых других столицах. Они хотят, чтобы армяне в бывшем Нагорном Карабахе и Армении стали их заложниками, марионетками, а они будут заниматься своими некоторыми претенциозными и шовинистическими идеями. Армянское общество нуждается в том, чтобы сорвать железный занавес, если можно говорить об этих аналогиях, они живут за железным занавесом и находятся под влиянием ядовитых идей. Мы готовы помочь им в этом деле», - сказал глава государства.

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