Репортаж VICE News о последствиях ракетной атаки Армении на Барду номинирован на международную премию

БАКУ /Trend/ - Репортаж журналиста информационного агентства VICE News Хинд Хасан, подготовленный после ракетной атаки вооруженных сил Армении на азербайджанский город Барду, номинирован на международную премию The One World Media.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на официальный сайт премии.

Так, репортаж журналиста VICE News, который запечатлел на камеру последствия ракетной атаки на город Барду, находящийся вне зоны боевых действий во время второй Карабахской войны, номинирован на премию в категории News Award.

Напомним, что во время второй Карабахской войны вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по Барде. В результате погибли свыше 20 человек, 70 получили травмы различной степени тяжести.

(Редактор: Константин Шапиро)