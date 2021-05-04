В Азербайджане создана Госкомиссия по радиочастотам - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по радиочастотам.
Согласно документу, в целях повышения эффективности использования средств радиосвязи и высокочастотных устройств в Азербайджане и координации деятельности государственных органов (структур) в этой области создается Государственная комиссия по радиочастотам в следующем составе:
председатель госкомиссии
министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
члены госкомиссии
заместитель министра обороны Азербайджана
заместитель министра внутренних дел Азербайджана
заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана
заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.
По решению Государственной комиссии по радиочастотам к ее работе могут привлекаться представители государственных органов (структур).
Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Положения о Государственной комиссии по радиочастотам, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.