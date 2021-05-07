Планируется вывод азербайджанских миротворцев из Афганистана - минобороны
БАКУ /Trend/ - Планируется вывод азербайджанских миротворцев из Афганистана.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
Напомним, что США начали вывод своих войск из Афганистана первого мая. В то же время из этой страны выводятся силы НАТО. В рамках миссии Североатлантического альянса "Решительная поддержка" в Афганистане находятся более пяти тысяч военнослужащих.
Азербайджанские миротворцы осуществляют свою миссию в Афганистане с 20 ноября 2002 года. Их численность в этой стране составляет 120 человек.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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