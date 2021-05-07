Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО)

Политика 7 мая 2021 23:06 (UTC+04:00)
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в пятницу встретился с директором Азиатского банка развития по Азербайджану Кендис Макдиган, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, осуществляемых масштабных восстановительных и строительных работах. Отметив, что устранение фактора оккупации создает возможности для нормализации отношений между двумя странами, министр подчеркнул необходимость серьезного соблюдения принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ для этого. Было отмечено, что от реализации трехсторонних заявлений и открытия коммуникационных и транспортных линий выиграют все страны региона.

Кендис Макдиган сказала, что предоставленная информация важна для понимания общего контекста текущей ситуации. Она отметила, что сотрудничество с азербайджанской стороной до сегодняшнего дня осуществлялось во многих областях, включая транспортный и энергетический сектора, сферы информационных технологий, воды и других услуг городской инфраструктуры. Макдиган подчеркнула, что основным направлением остается приверженность связям, и с удовлетворением отметила, что в этом году Азербайджан примет у себя Конференцию министров Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Азиатского банка развития.

Министр довел до внимания собеседницы, что азербайджанская сторона высоко ценит поддержку, оказываемую Азиатским банком развития для диверсификации экономики и повышения конкуренции в Азербайджане.

(Редактор: Надир Насиров)

Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Image
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО)
Джейхун Байрамов встретился с директором АБР по Азербайджану (ФОТО)
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