Вопросу транспортной разблокировки региона стоит уделять больше внимания – МИД Азербайджана

Считаем, что вопросу транспортной разблокировки региона стоит уделять больше внимания.

Об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, работа подготовительного характера в регионе идет очень интенсивно. Уже проведено шесть заседаний трехсторонней рабочей группы под эгидой ее председателей.

«Объем работы очень большой, и над этими вопросами работают экспертные подгруппы. Согласно информации, по некоторым вопросам прогресса больше, чем по остальным», – отметил Байрамов.

По его словам, на это также влияет внутриполитическая ситуация в Армении: «Однако стоит отметить, что этот аспект трехстороннего соглашения очень важен. Считаю, что данному пункту следует уделять больше внимания, и уверен, что скоро мы станем свидетелями начала соответствующих работ по каким-то транспортным маршрутам».