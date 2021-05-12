Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Дорогие сестры и братья!
С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN»
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
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