Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным сегодня прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)