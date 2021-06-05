Отказ Армении предоставить карту минных полей должен быть осужден международным сообществом - британский профессор
БАКУ /Trend/ - Отказ Армении предоставить карту минных полей должен быть осужден международным сообществом.
Об этом сказал Trend в субботу британский профессор Национального университета Украины «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузио.
По его словам, данный вопрос должен быть срочно поднят в ООН и парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ, и отказ Армении предоставить карту минных полей должен быть осужден.
"Трагической гибели азербайджанских журналистов можно было бы избежать, если бы Армения проявила ответственный подход и сотрудничала в вопросе разминирования районов, которые она оккупировала в течение почти трех десятилетий, что сделало эти территории самым заминированным регионом в мире", - сказал Тарас Кузио.
(Автор: Джейла Алиева)
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