Россия поддерживает скорейший запуск работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Россия констатирует, что за последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующие консультации по регулированию этого вопроса будут продолжены, сказала она.

Захарова отметила, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации.

"С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб. В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила Захарова.